Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Udmurtya'da 3 kişi öldü
Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Udmurtya Cumhuriyeti'nin Başkanı Olga Abramova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırı girişiminin püskürtüldüğünü, 2 İHA'nın havada imha edildiğini belirtti.
Saldırı sonucu kuzey bölgesinde bir sivil aracın hasar gördüğünü kaydeden Abramova, "Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi hastanede, bunlardan birisi çocuk." ifadelerine yer verdi.
Saldırıda zarar görenlere gerekli yardımın sağlandığı bilgisini paylaşan Abramova, "Bu eylem, anlamsızlığıyla canavarca bir eylem. Bu insanlar kesinlikle askeri hedef değildi." değerlendirmesinde bulundu.