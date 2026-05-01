Haberler

Ukrayna'nın İHA saldırısı: Tuapse limanında yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezi, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Tuapse şehrindeki limanda yangın çıktığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Tuapse kentine yönelik İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu şehirdeki limanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı ve can kaybı yok. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarında 128 kişi ve 41 araç yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusu, hafta başında Tuapse'ye yönelik İHA saldırısı düzenlemiş, saldırıda limanda bulunan petrol rafinerisinde yangın çıkmış ve üç gün sürmüştü.

Daha önce de düzenlenen İHA saldırıları sonucu limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

Rafineri, 2024'ten bu yana zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Şafak Sezer'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış

Bu halini unutun! Ünlü komedyenin son görüntüsü dile düştü
15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

15 gündür haber alınamıyordu: Kapı kırılınca acı manzara ortaya çıktı
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti

Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları