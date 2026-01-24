Rusya: Ukrayna'nın müzakereler esnasında düzenlediği terör saldırısını kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki müzakereler esnasında Herson bölgesinde sivillere yönelik düzenlediği terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Herson bölgesinde ambulans aracına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu araçtaki 3 doktorun hayatını kaybettiğini aktaran Zaharova, saldırının, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler esnasında gerçekleştiğine dikkati çekti.
Zaharova, "Kiev yönetimi ve silahlı grupları, sivillerimize yönelik yine barbarca suç işledi. Kiev yönetimi, gerginliğin yükseltilmesine yönelik adım atarak, son günlerde krizin çözümüne yönelik girişimlere sorumsuz yaklaşım sergiledi. Ukrayna ordusunun saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bunu yapanların tespit edileceğini ve cezalandırılacağını vurgulayan Zaharova, uluslararası topluma saldırıyı kınama çağrısında bulundu.