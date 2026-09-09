Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." bilgisine yer verildi.???????
Kaynak: AA