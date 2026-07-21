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Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim yerini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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