Rusya: Kiev'in TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırması enerji güvenliğine zarar verir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapısına saldırmasının bölgesel enerji güvenliğine zarar vereceğini ve küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştıracağını kaydetti.

Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hattı altyapısına yönelik saldırıları" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna ordusunun 17-19 Mart'ta TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları üzerinden gaz ihracatını destekleyen kritik uluslararası enerji altyapı tesislerine tekrar saldırdığını belirten Zaharova, Rus ordusunun etkili operasyonları sayesinde tüm saldırıların püskürtüldüğünü ve söz konusu tesislerin hasar görmediğini bildirdi.

Kiev'in bu eylemlerinin, Akdeniz ve Karadeniz'deki uluslararası sularda Rus ve yabancı tankerlere ve yabancı sermayeye sahip bir şirket olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun altyapısına yönelik "terör saldırılarıyla" aynı olduğuna işaret eden Zaharova, Ukrayna'nın bu yöntemlerle Rusya'nın güvenilir enerji tedarikçisi konumunu zayıflatmayı amaçladığını vurguladı.

Kiev yönetiminin bu şekilde Ukrayna krizini Orta Doğu'daki hızla değişen jeopolitik durum bağlamında uluslararası ilginin odağında tutmayı amaçladığını savunan Zaharova, "Kiev'in bu tür terörist faaliyetlerinin doğrudan bir sonucu olarak bölgesel enerji güvenliği ciddi zarar görebilir ve bu da küresel enerji piyasasını daha da istikrarsızlaştırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Önde gelen Batı ülkelerinin, Rus enerji kaynakları olmadan piyasa istikrarının sorunlu olacağını kabul ettiğini hatırlatan Zaharova, Kiev'in ise açıkça Batı'nın çıkarlarına karşı çıktığını ve onların iç siyasi süreçlerini etkilediğini belirtti.

Geçen yıl Alaska'da yapılan Rus-Amerikan Zirvesi'nde Ukrayna kriziyle ilgili varılan mutabakatlar doğrultusundaki çözüm sürecinin engellenmeye çalışıldığını aktaran Zaharova, "Rus hidrokarbonlarının sevkiyatını sağlayan uluslararası enerji ve lojistik altyapının güvenli ve kesintisiz işletilmesiyle ilgilenen ortaklarla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.