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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına 300'e yakın İHA ve 17 balistik füzeyle saldırdı

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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına 300'e yakın İHA ve 17 balistik füzeyle saldırdı
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Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaklaşık 300 İHA, 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Zelenskiy, dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ve trafo merkezlerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.

KİEV, 4 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaklaşık 300 insansız hava aracı (İHA), 17 balistik füze ve onlarca seyir füzesiyle geniş çaplı bir saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yaptığı açıklamada, gece boyunca dokuz bölgedeki elektrik üretim tesisleri ile trafo merkezlerini hedef alan saldırıların elektrik kesintilerine yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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