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Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

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Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve çok namlulu roketatar ile 91 kez saldırı düzenlediğini belirtti.

Bu sürede 195 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Şuvayev, "Bölgeye yönelik saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı." dedi.

Ukrayna'ya ait 328 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 328 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlar arasında Moskova ve Azak Denizi bölgesinin bulunduğu kaydedildi.

Rusya'daki e-ticaret platformu Wildberries'in basın servisinden yapılan açıklamada, Yekaterinburg kentinde şirkete ait lojistik merkezindeki çalışanların İHA saldırıları nedeniyle tahliye edildiği belirtilerek, "Merkez hasar görmedi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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