Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 69 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde etkisiz hale getirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 69 insansız hava aracının Rusya'nın çeşitli bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olay sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten sabah 07.00'ye kadar 69 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Kursk, Astrahan ve Krasnodar bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Sauk-Dere köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada da vurulan İHA'ların parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktığı, olayda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar