Rusya: Ukrayna'ya ait 389 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova dahil çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 389 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Leningrad bölgesinde de 60'tan fazla İHA vurularak Ust-Luga Limanı'nda yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak havalimanlarında kısıtlamalar getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 389 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 389 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Leningrad bölgesinde 60'dan fazla İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nda yangın çıktığını kaydeden Drozdenko, olayda yaralı ve ölenlerin olmadığını ifade etti.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov da MAX üzerinden yaptığı açıklamada, Kronştadt şehrinde bazı evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Yıkım ve can kaybı yok." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, başta Moskova ve St. Petersburg kentleri olmak üzere, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki