Haberler

Rusya, Ukrayna'nın 193 İHA'sını düşürdüğünü açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait toplam 193 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi. Moskova'ya uçan 34 İHA da imha edilerek, şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait, 34'ü başkent Moskova'ya uçan toplam 193 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, gece Ukrayna ordusunun gönderdiği 193 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, 34 tanesi Moskova şehrine uçan olmak üzere, Moskova bölgesinde 40, Moskova yakınlarındaki Kaluga bölgesinde 42, Tula bölgesinde 32 İHA'nın vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca Bryansk bölgesinde 47, Kursk bölgesinde 10, Oryol bölgesinde 7, Rostov bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 4, Orenburg bölgesinde 2, Tambov bölgesinde 2, Belgorod bölgesinde 1, Lipetsk bölgesinde 1 ve Samara bölgesinde 1 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova'ya yönelik İHA saldırısı olduğunu belirterek, savunma sistemlerinin İHA'ları düşürdüğünü ve parçaların düştüğü yerde uzmanların çalışma yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti

e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti
Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı

Fenerbahçe'nin kaptanı polise alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
3 puana hasret kaldılar! Juventus yine kazanamadı

Ne olacak bu takımın hali?
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Yeni trafik cezaları askıya alındı

Yeni trafik cezaları askıya alındı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.