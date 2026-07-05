Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının, Konstantinovka'da hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının insani amaçla teslim alınmasına yönelik Rusya'nın teklifini reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da Rus ordusunun Konstantinovka yerleşimini tamamen kontrol altına almasının ve bölgede çatışmaların sona ermesinin ardından kentte bulunan Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesine yönelik insani bir girişim teklifinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu teklifin, istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında Ukrayna tarafına iletildiği, ancak Kiev yönetiminin bu öneriyi kabul etmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece Kiev rejimi, askerlerin cenazelerinin aileleri tarafından uygun şekilde defnedilmesini sağlamak adına herhangi bir adım atmadı. Ukraynalı yetkililer, zorunlu seferberlik yoluyla cepheye gönderilen ve hayatını kaybeden askerlerini kolayca harcanabilir bir malzeme olarak gördüğü yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu."

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde kontrolünü ele geçirdiğini bildirdiği Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için 6 Temmuz'da geçici ateşkes teklif etmişti.