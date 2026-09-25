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Rusya, Ukrayna İHA saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını bildirdi

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Rus yetkilileri, Ukrayna ordusunun Perm, Voronej ve Ulyanovsk bölgelerine İHA saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Voronej'de biri çocuk 13 kişi, Ulyanovsk'ta 8 kişi yaralandı; 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Rus yetkilileri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Perm, Voronej ve Ulyanovsk bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Perm Bölge Valisi Dmitriy Manohin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bölgedeki bir sanayi tesisinin hedef alındığını kaydeden Manohin, "Saldırıda, 1 kişi öldü." ifadesini kullandı.

Voronej bölgesinde 13 kişi yaralandı

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya üzerinden, bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısı sonucu biri çocuk olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ulyanovsk Bölge Valisi Aleksey Russkih de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki bir sanayi tesisinin ve birkaç apartmanın hasar gördüğünü aktaran Russkih, "Saldırıda 8 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ü hastaneye kaldırıldı." bilgisini verdi.

Bölgeler üzerinde 592 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 592 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 23 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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