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Rusya: Ukrayna, uluslararası enerji altyapısına yönelik terör eylemlerine eğilim gösteriyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın uluslararası enerji sistemine yönelik saldırılarını 'terör eylemleri' olarak nitelendirdi. Türkiye'yi Mavi Akım ve TürkAkım'a yönelik riskler konusunda bilgilendirdiklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın uluslararası enerji altyapısına yönelik saldırılarla "terör eylemlerine" eğilim gösterdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

Ukrayna yönetiminin, uluslararası enerji sistemine yönelik "saldırganlık" sergilediğini belirten Peskov, "Kiev rejiminin kritik uluslararası enerji sistemi tesislerine yönelik terör eylemlerine eğilimini sürekli gösterdiğini düşünüyoruz ve bunu çok tehlikeli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi, Mavi Akım ve TürkAkım bağlantılı enerji altyapısına yönelik riskler konusunda bilgilendirdiklerini aktaran Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) tankerlere düzenlenen saldırıları da terör faaliyeti şeklinde nitelendirdi.

Peskov, saldırıların sonuçlarını en aza indirmek için tedbirler aldıklarını kaydetti.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan bugün yapılan açıklamada, Mavi Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatında kullanılan Krasnodarskaya Kompresör İstasyonu'na İHA'larla saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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