Rusya: Ukrayna'ya Ait Çok Sayıda İha, Füze ve Roketi Düşürdük

MOSKOVA, 16 Mart (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin fırlattığı 605 adet insansız hava aracını (İHA), 12 adet ABD yapımı HIMARS roketini, 2 adet uzun menzilli Neptün füzesini ve 4 adet güdümlü hava bombasını düşürdüklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Rus güçlerinin de Ukrayna birliklerinin kullandığı enerji ve ulaşım altyapısını, uzun menzilli İHA'larla ilgili eğitim faaliyetlerinde ve bu İHA'ların fırlatılmasında kullanılan tesisleri ve Ukrayna'nın silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını hedef aldığı belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin pazar günü sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, başkent Moskova'ya doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait 28 İHA'yı engellediğini bildirdi.

