Rusya: Ukrayna'daki savunma sanayi, yakıt ve enerji tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki savunma sanayi, yakıt ve enerji tesislerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için kullanılan savunma sanayi, yakıt ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının karadan, havadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği bildirilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
