Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara karşı 'terör' eylemleri düzenlediğini belirtip, buna yanıt olarak Ukrayna'daki enerji altyapı tesislerine ve askeri işletmelere yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı.

