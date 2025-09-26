Rusya, Ukrayna'daki 4 Yerleşim Yerini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 20-26 Eylül tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, askeri havaalanlarının altyapısı, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve kullanma merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenlendiği belirtildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Yunakovka, Dnipropetrovsk bölgesinde Berezovoye ve Kalinovskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Pereyezdnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 1700'ü aşkın İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 87 bine yakın İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 254 tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 bin 600'ü aşkın özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, ordunun 1 Ocak-25 Eylül tarihlerinde Ukrayna'da 4 bin 714 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını bildirmişti.