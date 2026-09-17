Haberler

Rusya: Ukrayna'da veri merkezi, askeri sanayi tesisleri ve gemileri vurduk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir veri merkezi ile gemiler ve askeri sanayi tesislerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir veri merkezi ile gemiler ve askeri sanayi tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece başkent Kiev ve Kiev bölgesinde İHA üretim atölyeleri, askeri sanayi işletmesi ve Ukrayna ordusu için istihbarat sağlayan bir veri merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Zaporijya bölgesinde de "Zaporojstal" metalürji fabrikası ile radyo elektronik sistemler üreten işletmenin hedef alındığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırılarda Odessa bölgesinde limanların çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri yük taşıyan 2 gemi ve Dinyester Nehri'nde Romanya'dan askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan 2 köprünün vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi