Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi
Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinde üç yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Rus ordusunun cephe hattındaki ilerleyişinin devam ettiği de belirtildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinde üç yerleşim yerini ele geçirdiğini bildirdi.
  • Rus güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
  • ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna'ya 28 maddelik bir barış planı önerisi sundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ederken; Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rus ordusunun yeni hamlelerine ilişkin açıklama geldi.

3 YERLEŞİM YERİ ARTIK RUSYA'NIN KONTROLÜNDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi. Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Zvanovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye Zaporojye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

TRUMP'IN BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
