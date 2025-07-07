Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 İHA'nın yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Dnepropetrovk (Dnipro) bölgesinde Daçnoye, Sumi bölgesinde de Bessalovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 8'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.