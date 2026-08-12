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Rusya: Harkiv'da Vodyanoye kontrol altında

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Vodyanoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Vodyanoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Vodyanoye yerleşim birimi üzerinde kontrol sağladı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Şçerbakovka ile Zaporijya bölgesinde Novoye Pole yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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