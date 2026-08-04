Rusya: Harkiv'de Bakşeyevka'yı Ele Geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA