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Rusya, Harkiv'da İki Yerleşimi Daha Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerleri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 131 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde ve Karadeniz üzerinde yok edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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