Rusya: Ukrayna'da bir haftada 2 yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 18-24 Nisan tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Son bir haftada Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Veterinarnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Grişino yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu