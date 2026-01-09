Haberler

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri sanayi ve altyapı tesislerine yönelik yoğun saldırılar düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 3-9 Ocak'ta Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Hafta içinde Ukrayna'daki askeri unsurlara yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, enerji, ulaşım, havaalanı ve liman altyapı tesisleri, yakıt ve mühimmat depoları, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Sumi bölgesinde Grabovskoye, Harkiv bölgesinde Podolı, Dnipropetrovsk bölgesinde Bratskoye, Zaporijya bölgesinde Zelenoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Bondarnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 108 binin üzerinde İHA, 645 hava savunma füze sistemi, 27 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1637 çok namlulu roketatar, 32 bin 463 obüs ve havan topu ile 51 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma