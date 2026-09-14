Rusya: Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi ile Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurları vuruldu." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA