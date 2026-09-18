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Rusya: Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve gemiyi vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve gemiyi vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve gemiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Odessa'nın kuzey doğusunda Avrupa ülkelerinden gelen askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ile Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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