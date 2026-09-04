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Rusya: Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve gemiler vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezleri ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezleri ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerinde askeri ürünlerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan 2 lojistik merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Odessa bölgesinde ise mühimmat sevkiyatı için kullanılan ağır yük araçlarının bulunduğu noktaların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Çornomorsk Limanı'nda ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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