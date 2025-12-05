Haberler

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın askeri hedeflerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 29 Kasım-5 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Hafta içinde Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurlara yoğun saldırılar düzenledikleri belirtilen açıklamada, bunun sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, yakıt ve enerji tesisleri, ulaşım ve havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat ve roket yakıtı depoları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kenti, Zaporijya bölgesinde Zelenıy Gay, Dobropolye ve Çervonoye yerleşim birimleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Krasnoarmeysk (Pokrovsk) kenti ile Bezımyanoye ve Klinovoye yerleşim birimleri kurtarıldı." bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 100 binin üzerinde İHA, 638 hava savunma füze sistemi, 26 bin 387 tank ve zırhlı araç, 1626 çok namlulu roketatar, 31 bin 723 fazla obüs ve havan topu ile 48 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.



