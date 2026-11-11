Rusya, Ukrayna'da 3 trafo merkezi ve askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi

Rusya, Ukrayna'da 3 trafo merkezi ve askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Krivoy Rog ve Odessa bölgesindeki Mayaki ile Usatovo'da 3 trafo merkezini vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Karadeniz'de askeri yük taşıyan geminin hedef alındığını ve saldırılarda İHA kullanıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da trafo merkezleri ve askeri yük taşıyan gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog kentinde ve Odessa bölgesindeki Mayaki ve Usatovo yerleşim yerlerinde bulunan 3 trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'de de askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA