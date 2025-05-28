Rusya-Ukrayna Barış Mutabakatı Üzerinde Son Aşama

(ANKARA) - Rusya, Ukrayna ile barışın temel ilkelerini belirleyecek bir mutabakat metni üzerinde yürüttüğü çalışmaların "son aşamaya" geldiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'a göre Moskova, Ukrayna tarafıyla bir sonraki müzakere turuna hazırlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışmalar son aşamada. Bu belge yakında ortaya çıkacak" dedi. Peskov, Ukrayna tarafındaki ilerleme hakkında ise bir bilgisinin olmadığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna ile bir sonraki müzakere turuna hazırlandığını söyleyen Peskov, ABD ile temasların da sürdürüleceğini ifade etti.

Peskov ABD'nin Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda "kayda değer" çabalar gösterdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuğu nedeniyle teşekkür etti. 19 Mayıs'ta Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile bir barış mutabakatı üzerinde çalışması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Peskov, taslak metnin içeriğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakarak, sürecin "gizli ve kamuoyundan uzak şekilde" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Tarafların ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirten Peskov, "Nasıl ki ABD'nin kendi ulusal çıkarları varsa, Rusya'nın da vardır. Bu çıkarlar bizim için, özellikle de cumhurbaşkanımız için her şeyden önce gelir" dedi.

Bir sonraki barış görüşmelerinin tarihine ilişkin ise henüz karar alınmadığını aktaran Peskov, geçici ateşkes koşullarını görüşmek üzere bir tutum belgesi hazırlandığını, ancak bu sırada Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşın sürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye dair soruya ise Peskov, böyle bir zirvenin "iki heyet arasında farklı alanlarda varılacak somut anlaşmaların sonucu" olması gerektiğini belirtti.

Taraflar, bu ay üç yıl aradan sonra İstanbul'da ilk doğrudan görüşmelerini yapmış ve karşılıklı olarak bin savaş esirinin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ayrıca ateşkes müzakerelerinin devamı yönünde karar alınmıştı.