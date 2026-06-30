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Talep Üzerine Rusya'dan Türkiye'ye Orman Yangınları İçin Uçak Desteği

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için iki Be-200 uçağının yakın zamanda Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

(ANKARA)- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla iki Be-200 uçağının yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki Be-200 uçağının gönderileceğini açıkladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk tarafının talebi üzerine, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek."

Bu zorlu ve tehlikeli görevde, uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir."

Kaynak: ANKA
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