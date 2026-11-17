Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Zalivnoye'yi ele geçirdiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Zalivnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık açıklamasında Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği ve Doğu Askeri Kuvvetleri birliklerinin Zalivnoye'yi kurtardığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zalivnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, Zaporijya bölgesindeki Zalivnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA