Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Tersyanka'yı ele geçirdiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'daki Tersyanka yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, gece Çernigov'da bir trafo merkezi ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan geminin İHA'larla vurulduğunu, Moskova dahil bölgelerde 29 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Tersyanka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, Zaporijya bölgesindeki Tersyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki enerji tesisleri ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucunda Çernigov bölgesinde askeri sanayi ve lojistik tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca gece Ukrayna'ya ait 29 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti26

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu92

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...28

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı