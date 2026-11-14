Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Tersyanka'yı ele geçirdiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Tersyanka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, Zaporijya bölgesindeki Tersyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki enerji tesisleri ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucunda Çernigov bölgesinde askeri sanayi ve lojistik tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca gece Ukrayna'ya ait 29 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA