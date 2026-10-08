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Rusya Savunma Bakanlığı Yars füzeleriyle tatbikatta Vladimir Füze Birliğini denetledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Yars füzeleriyle askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi. Bakanlık, 2026 hazırlık planı kapsamında Vladimir Füze Birliğinin denetlendiğini, mobil sistemlerin muharebe devriyesine çıkarıldığını ve tatbikatta intikal ile keşif görevleri yapıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Yars kıtalararası balistik füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin 2026 yılı hazırlık planı kapsamında Vladimir Füze Birliğinin kapsamlı denetimden geçirildiği belirtildi.

Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev yönetiminde, sabit konuşlu füze birliklerinin katılımıyla komuta-kurmay tatbikatı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, mobil füze sistemlerinin de muharebe devriyesi güzergahlarına çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında Yars mobil kıtalararası balistik füze sistemlerinin intikali, füze birliklerinin farklı bölgelere dağıtılması, saha mevzilerinin değiştirilmesi ve kimyasal, biyolojik veya radyoaktif maddelerle kirlendiği varsayılan bölgelerden geçiş görevlerinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Tatbikatta ayrıca, askeri araçların hareket güzergahlarının havadan keşfedilmesi ve sabotaj gruplarının tespit edilmesi amacıyla askeri helikopterler ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.

Tatbikatın temel amacının askeri komuta birimleri arasındaki koordinasyonu geliştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, personelin görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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