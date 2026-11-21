Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da santral, trafo ve gemiyi vurduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İHA'larla Krivoy Rog Termik Elektrik Santrali, Rivne'de trafo merkezi ve denizde askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu bildirdi. Bakanlık gece 275 İHA'nın yok edildiğini, Leningrad Valisi de 73 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir termik elektrik santrali, trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gece Dnipropetrovsk bölgesinde askeri savunma tesislerinin çalışmasını sağlayan Krivoy Rog Termik Elektrik Santrali, Rivne bölgesinde trafo merkezi ile denizde askeri yükler taşıyan bir gemi vuruldu." ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 275 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarıldı.
St. Petersburg yakınındaki Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 73 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.