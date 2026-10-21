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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da lojistik ve enerji altyapısını İHA'larla vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve enerji altyapısına İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre Poltava'da İHA deposu, Kiev'de 330 kilovoltluk Nivki trafo merkezi ve Odessa Limanı'na giden bir kuru yük gemisi vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki bazı lojistik merkezlerini ve enerji altyapısını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere İHA'larla saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, Poltava kentinde orta ve uzun menzilli İHA'ların konulması için kullanılan bir depo kompleksinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sağlayan 330 kilovoltluk "Nivki" elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Ukrayna'ya askeri yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin Odessa Limanı'na doğru denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise yerel saatle dün 20.00'den 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde uçak tipi 373 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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