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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Flamingo ve İHA tesislerini vurduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'da Flamingo ve İHA üretim ve depolama tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Saldırıda Kiev, Çernigiv, Harkiv ve diğer bölgelerdeki askeri sanayi tesisleriyle Odessa'daki liman altyapısı hedef alındı; 311 Ukrayna İHA'sı imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da "Flamingo" seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarının (İHA) üretim ve depolanmasında kullanılan askeri sanayi tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde kara, deniz ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, "Fire Point" şirketinin faaliyetleri kapsamında "Flamingo" seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA'ların üretimi ve depolanmasında kullanılan Kiev ile Kiev bölgesinde, Çernigiv, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki askeri sanayi tesislerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi onarım altyapısı ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarının da vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde 311 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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