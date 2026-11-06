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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da bir haftada 14 gemi vurulduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Ukrayna'da askeri yük taşıyan 14 kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada ayrıca 2 HIMARS füzesi ve yaklaşık 5 bin 300 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri yük taşıyan 14 gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 31 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun bu tarihlerde Ukrayna'da askeri sanayi, lojistik, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile limanlara yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna'ya silah ve teçhizat taşıyan 14 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD üretimi 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve yaklaşık 5 bin 300 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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