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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1.060 İHA'yı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1.060 İHA'yı düşürdük
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MOSKOVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte hava savunma sistemleri tarafından cephe hattı boyunca 8 güdümlü hava bombası ile Ukrayna'ya ait 1.060 sabit kanatlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

MOSKOVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte hava savunma sistemleri tarafından cephe hattı boyunca 8 güdümlü hava bombası ile Ukrayna'ya ait 1.060 sabit kanatlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, son bir gün içinde 152 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojistik merkezleri, üretim tesisleri ve uzun menzilli İHA depolama alanları ile Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığını belirtti.

Bakanlık, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana toplam 673 uçak, 284 helikopter, 189.475 İHA, 667 hava savunma füze sistemi, 30.305 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 1.766 çok namlulu roketatar muharebe aracı, 35.903 saha topçu silahı ve havan topu ile 67.404 özel askeri aracı imha ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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