Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da veri merkezi ve gemiyi İHA'yla vurduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da Tenet veri merkezini ve Çernomorsk Limanı'nda askeri yük taşıdığı belirtilen kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 479 İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir veri merkezi ile Çernomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki veri merkezlerine, liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını gece saatlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda Odessa şehrinde Ukrayna ordusu tarafından bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve depolanması amacıyla kullanılan "Tenet" veri merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Çernomorsk Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 479 İHA'yı imha ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi