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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da askeri yüklü geminin İHA'yla vurulduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucunda, Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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