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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'ya İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki veri merkezleri ile Odessa'daki lojistik merkeze İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada Kiev'de Omega Telecom ve Kyivstar merkezleri vuruldu; şirketlerin Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet ve mobil iletişim sağladığı öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki veri işleme merkezleri ile Odessa'daki lojistik merkeze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan iletişim ve lojistik merkezleri ile deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'deki "Omega Telecom" ve "Kyivstar" şirketlerine ait veri işleme merkezlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu şirketlerin Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet ve mobil iletişim hizmetleri sağladığı, Omega Telecom'a ait merkezde ayrıca büyük miktarda verinin depolandığı öne sürüldü.

Odessa'da ise askeri yüklerin depolandığı belirtilen "Nova Poçta" lojistik merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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