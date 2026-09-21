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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da liman ve gemileri vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev ve Odessa bölgelerindeki lojistik merkez, depo ve limanlara saldırı düzenlendiğini, Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemilerin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, Rusya topraklarına gönderilen 244 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlendiğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerin de insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerindeki çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Kiev bölgesindeki Şçastlivoye yerleşiminde bulunan "BDU Logistic" merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, merkezin depolarında askeri amaçlı ürünlerin depolandığı ve dağıtıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Boyarka yerleşimindeki Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine gaz sağlayan dağıtım istasyonunun da hedef alındığı ifade edildi.

Odessa bölgesinde ise Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

İzmail Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan liman altyapısının hedef alındığı belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'na Ukrayna ordusuna yük taşıyan bir başka kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca bakanlık, gece boyunca Rusya topraklarına gönderilen Ukrayna'ya ait 244 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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