Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de veri merkezi ve enerji tesislerini vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da iletişim merkezi, enerji tesisleri ve liman altyapısına yoğun saldırı düzenlendiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki hedeflere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kiev'de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda bilgilerin işlenmesi, depolanması ve aktarılmasında kullanılan "De Novo" veri merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Kiev bölgesinde ise askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Kievskaya elektrik trafo merkezi, Kiev Hidroelektrik Santrali ve Tripolskaya Termik Santrali ile Goreniçi yerleşim birimindeki enerji depolama tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusuna yönelik askeri yük ve yakıtların kabulü, depolanması ve taşınmasında kullanılan üretim ve sanayi kompleksinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA