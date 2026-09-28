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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de veri işleme merkezlerini İHA'larla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik ve iletişim merkezleri, liman altyapısı ile ordu için kullanılan deniz araçlarına İHA'larla saldırı düzenlediğini bildirdi. Kiev'de UkrTelekom ve DreamLine veri merkezleri ile Odessa'daki Nova Poşta lojistik merkezi vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik ve iletişim merkezleri, liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından gece Ukrayna'ya düzenlenen İHA saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılarda başkent Kiev'de "UkrTelekom" ve "DreamLine" şirketlerine ait veri işleme merkezlerinin vurulduğu belirtilerek, UkrTelekom'un Ukrayna ordusuna sabit ve mobil iletişim ile yüksek hızlı internet hizmeti, DreamLine'ın ise yüksek hızlı internet hizmetinin yanı sıra istihbarat verilerinin depolanmasına yönelik hizmet sağladığı kaydedildi.

Kiev'de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan yakıt altyapısının hedef alındığı aktarılan açıklamada, Kiev bölgesindeki Vasılkiv kentindeki askeri havaalanında da altyapı ve bazı tesislerin vurulduğu ifade edildi.

Odessa'da askeri yüklerin depolandığı "Nova Poşta" lojistik merkezinin hedef alındığı, Çornomorsk Limanı'nda da askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, "İzmail Limanı'nda gemilerin onarım ve modernizasyonu ile devriye botlarının bakım ve dönüşümünün yapıldığı 'Dunaysudoservis' tersanesinin altyapısı hedef alındı. Tersane sahasında Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisine bağlı bir birimin daimi konuşlanma noktası da vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, denizde seyir halindeyken Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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