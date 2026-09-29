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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de FP-5 Flamingo füze deposunu vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece karadan konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla Ukrayna'ya grup saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kiev'deki FP-5 Flamingo füze deposu, İzmail Limanı altyapısı ve Odessa Limanı'ndaki askeri malzeme taşıyan kuru yük gemileri vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezleri, liman ve ulaşım altyapısı ile askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilen deniz araçlarına yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde karadan konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kiev'de FP-5 "Flamingo" karadan fırlatılan seyir füzeleri ve bunlara ait parçaların depolandığı lokomotif deposunun vurulduğu kaydedilen açıklamada, kentte ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen "Bimobayl" ve "Parkovıy" veri işleme merkezlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kiev bölgesindeki "Belogorodka" depo terminalinde uçak tipi İHA'ların üretildiği ve depolandığı belirtilerek, söz konusu terminalin de vurulduğu aktarıldı.

Odessa bölgesinde ise Ukrayna limanlarının altyapı tesislerine elektrik sağlayan "Usatovo" elektrik trafo merkezinin ve Velikodolinskoye yerleşimindeki uçak tipi İHA üretim atölyesinin hedef alındığı bilgisi verilen açıklamada, İzmail Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısının, Odessa Limanı'nda ise Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı belirtilen başka bir kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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