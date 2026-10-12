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Rusya Savunma Bakanlığı, İHA yapay zeka eğitimi için veri paylaşım sistemi kurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri İHA'larda kullanılacak yapay zeka modellerinin eğitimi için özel bir veri paylaşım sistemi kurdu. Sisteme 40'tan fazla kuruluş bağlı; geliştiriciler FPV tipi dronlar ile helikopter ve uçak tipi İHA'ların operasyon videolarına erişebiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri amaçlı insansız hava araçlarında (İHA) kullanılacak yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi için özel bir veri paylaşım sistemi oluşturulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde İHA geliştiricilerinin, savaş alanında kullanılan FPV tipi dronlar ile helikopter ve uçak tipi İHA'ların operasyon sonuçlarına ilişkin video kayıtlarına erişebildiği belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, askeri amaçlı yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Şçerbinin, projeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda sisteme, yapay zeka modellerinin eğitimiyle ilgilenen 40'tan fazla kuruluş bağlı. Bu kuruluşlar, söz konusu modelleri kendi savaş amaçlı insansız sistemlerine entegre etmek için de çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Bakanlık uzmanlarının yapay zeka sistemlerinin makine öğrenimi süreçlerinde kullanılmak üzere ortak ve standartlaştırılmış bir veri sınıflandırma sistemi geliştirdiği, bu sayede geliştiricilerin ortak bir veri tabanı üzerinde belirlenen standartlara uygun şekilde çalışabildiği kaydedildi.

Geliştiricilerin çalışmalarından elde edilen verilerin yeniden sisteme yüklendiği, bu verilerin bütünlük ve sınıflandırma standartlarına uygunluğu açısından kontrol edildikten sonra Bakanlığın kendi yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesinde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, sistemin Rus ordusunun yapay zeka alanındaki gelişmelere uyum sağlama kapasitesini artırmayı amaçladığı, ayrıca bilgi güvenliğinin sertifikalı koruma sistemleri ile modern şifreleme ve kimlik doğrulama teknolojileri kullanılarak sağlandığı anlatıldı.

Kaynak: AA
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