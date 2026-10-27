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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Odessa'daki hedefleri İHA'larla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki askeri elektronik tesisi ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırıların gün içinde insansız hava araçlarıyla yapıldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir askeri savunma tesisi ile askeri yük taşıyan bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gün içinde Harkiv bölgesinde askeri elektronik alanında faaliyet gösteren bir tesis ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu ve saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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